今回ご紹介するのは、女子会にもデートにもぴったりなカジュアルイタリアンレストラン「MACARONI（マカロニ）」！居心地の良い空間と、おしゃれで豊富な料理が楽しめる、糸島市前原のお店です。2階席も素敵！ ゆったり広々空間で過ごすひととき▲「MACARONI」は筑前前原駅から徒歩15分。ずっと気になっていたけど、通り過ぎるだけで入れずにいたお店のひとつ。駐車場にはいつも数台の車が停まっていて、人気の高さがうかがえます。