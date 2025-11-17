ドジャースは１６日（日本時間１７日）、マリナーズとのトレードで右腕タイラー・ガフ（２２）を獲得。左腕ロビンソン・オルティスを放出した。ガフは２４年シーズンにマイナーで２３試合に先発し、防御率４・３３。同年９月にトミージョン手術を受けており、今季は全休。来季復帰を目指している。１９１センチ、９８キロの長身で、１５３キロ前後の直球を武器に打者に向かっていくスタイル。リリーフ適性もあると見込まれて