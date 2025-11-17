ウェスティン ルスツリゾートのレストラン「ボナペティ」に、スープや麺を組み合わせて楽しめる「B Noodle BAR」が登場。好みのスープと麺を選んで、組み合わせて、自分だけの一杯を味わえます！ ウェスティン ルスツリゾート「ボナペティ」B Noodle BAR  登場時期：2025年12月13日(土)より期間限定料金：2,200円（税込）場所：ウェスティン ルスツリゾート1階提供時間：17:30〜21:00 ウェスティン ルスツリゾ