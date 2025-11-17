きょう不信任決議案が可決され、失職する見通しだった沖縄県南城市の古謝景春市長が辞職届を提出したことがわかりました。南城市議会はきょう、古謝市長の議会解散によって実施された市議会選挙後初めての議会を開いていて、午後にも市長に対する不信任決議案を採決する予定でした。しかし、古謝市長はきょう、議会を欠席しており、議会事務局などによりますと、副市長がきょう午前、議会事務局あてに古謝市長の辞職届を提出したと