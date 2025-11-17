演歌歌手・大江裕が、自身の36歳の誕生日である12日、故郷・大阪府岸和田市の岸和田グランドホールに自身が作詩・作曲した楽曲「グランドホールの鐘」を寄贈し、バースデイスペシャルディナーショーを開催した。【ライブ写真】シルバーのスパンコール衣装で熱唱する大江裕上下シルバーのスパンコール衣装で登場した大江は、同日リリースのアルバム『大江裕が唄う恩師・北島三郎〜原譲二〜作品集』にも収録されている、北島三郎