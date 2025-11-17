きょう午前、岐阜市で車が横転し、運転していた女性が救急搬送されました。 【写真を見る】｢車が単独で横転し、人が出られない｣ 運転していた50代女性を救急搬送… 岐阜市美江寺町の裁判所前で 警察と消防によりますと、きょう午前7時30分ごろ、岐阜市美江寺町で「車が単独で横転し、中から人が出られない」と通りかかった女性から119番通報がありました。 車は横転していて、運転していた50代女性が救急搬送されました。現場は