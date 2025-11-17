経営不振で日産が使用料の引き下げを求め協議を続けていた日産スタジアムの命名権をめぐり、横浜市は「5年で6億5000万円」で合意したと発表しました。横浜市山中竹春 市長「他のJリーグのスタジアムと比べても、年額1.3億円は遜色のない金額だ」横浜市は先ほど会見を開き、現在の6億円から増額し「5年で6億5000万円」で合意したと発表しました。ただ、日産側の事情に配慮して、支払いは1年目が5000万円、2年目が1億円と段階