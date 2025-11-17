巨人・郡拓也捕手（27）が17日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、40万円ダウンの年俸840万円でサインした。日本ハムから移籍2年目の今季はわずか3試合の出場に終わった。来季は節目のプロ10年目を迎えることとなり「やるだけです」と決意をにじませた。オフは帝京（東京）の先輩でもある松本剛（日本ハムからFA）と自主トレを行う予定。母校は今秋の都大会を優勝して来春の選抜出場もほぼ確実となっている。来季の