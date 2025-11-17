東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が「わくわくアカデミーVol.6『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」を開催。親子のコミュニケーションや思い出作りにぴったりの体験型イベントを楽しめます！ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「わくわくアカデミーVol.6『クリスマスケーキを作ろう』〜ランチ付き〜」  開催日：2025年12月13日（土）時間：受付 9:30〜／スイー