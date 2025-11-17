公益社団法人落語芸術協会は、落語家の三遊亭圓輔（本名：岡田 基之 おかだ もとゆき）さんが心筋梗塞のため、埼玉県内の病院にて死去したことを公表しました。93歳でした。 【写真を見る】【訃報】落語家・三遊亭圓輔さん死去９３歳心筋梗塞のため三遊亭圓輔さんの寄席定席の最後の高座は令和7年(2025年)6月15日、池袋演芸場での「長短」。なお、葬儀は近親者にて執り行われるということです。【落語芸術協会公