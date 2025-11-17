栃木市都賀地区で１６日、まちづくりへの関心を高める催しが開かれました。 水害やコロナ禍の影響でしばらく開催されておらず久しぶりの復活となりました。 今年オープンした栃木市都賀総合支所の新庁舎にお囃子が鳴り響き、飲食などおよそ６０のブースが軒を並べます。 この催しは２００７年から開かれていた「まるごとまつり」をリニューアルしたもので、新たに「まるつがまつり２０２５」と名