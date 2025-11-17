聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まった。２大会ぶりの優勝を目指すバレーボール女子の日本は１次リーグ初戦を白星で飾った。バレーボールの１次リーグが始まり、女子はＡ組の初戦で前回準優勝のイタリアを３―１（２３―２５、２５―１６、２５―２０、２５―１６）で破った。男子はＡ組の日本がイタリアに０―３（１３―２５、２２―２５、