ラオスに向けて出発される愛子さま＝17日午前、羽田空港（代表撮影）天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは17日、日本との外交関係樹立70周年に合わせてラオスを公式訪問するため、羽田空港から民間機で出発された。滞在中、トンルン国家主席への表敬訪問や晩さん会などに臨み、友好親善を図る。愛子さまの海外公式訪問は初めて。愛子さまは午前11時ごろ、羽田空港の搭乗口で見送りに来た宮内庁幹部に「精いっぱい頑張ってきます」