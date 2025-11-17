今年で３９回を数える「宇都宮マラソン」が１６日に開催され、約５千人のランナーが清原工業団地周辺を駆け抜けました。 去年より約３００人多い５千２６９人がエントリーし、とちぎテレビの藤井智恵美アナウンサーも参加しました。 大会では２キロからハーフまで５つのコースが設定され、小学１年生から８７歳までのランナーが健脚を競います。 小学４年生から６年生の３キロのコー