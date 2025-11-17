ユニクロは11月21日から11月27日までの7日間「ユニクロ感謝祭」を開催する。今年の9月、ユニクロ初のアーティスト・イン・レジデンスに就任した KAWS とタッグを組み初めてのニットウェアコレクションを、感謝祭初日の11月21日より全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて発売する。すべてのアイテムに KAWS の XX モチーフやアイコニックな COMPANION(コンパニオン)をあしらい、アートとファッションの融合を表現。カラフル