37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Æ°²èInstagram¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Î¥·¥ó¥Ð¤ä¥â¥«¤¬¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë´äºê¡£9·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç¿ÍÍÑ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤·¤¿Â¹¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¤·¿´ÇÛ¤ÎÀ¼11·î16Æü¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤ÎÀ¼¤¬¡¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã