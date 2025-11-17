小山市特産の絹織物「結城紬」の魅力を伝える催しが１６日開かれ、多くの着物愛好家で賑わいました。 小山市役所で開かれた「小山きものの日」のイベントです。 小山市やお隣の茨城県結城市を中心に織られている絹織物「結城紬」ですが、小山市は全国で唯一「繭から反物まで」を手がけています。 会場には結城紬の着物などが多数展示されたほか、国の重要無形文化財に指定されている「糸つむぎ」や「地機織り」などの工程が実演