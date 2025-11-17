自分たちが暮らす地域の産業を学ぼうと塩谷町の小学生が７日、地元の酒蔵を見学しました。 塩谷町にある酒蔵「小島酒造店」を訪れたのは大宮小学校の３年生１２人です。 大宮小学校では自分たちが住む地域を知ってもらおうと毎年、授業の一環で児童たちが町内の酒蔵や農家などを見学しています。 酒蔵で児童たちは、米やきれいな水、それに麹が酒造りに必要な原料になることを学びました。 そして麹を味見した児童は。 また醸