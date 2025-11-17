秋田市新屋で約30戸が停電しています。雷が原因とみられ、午後1時ごろ復旧の見通しです。東北電力ネットワークによりますと、停電がおきたのは17日午前7時54分ごろです。17日午前11時半現在で秋田市新屋日吉町の約30戸が停電しています。現在復旧作業が行われていて、午後1時ごろ復旧する見通しです。原因は雷と見られています。