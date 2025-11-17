三交インは、「三交インGrande熊本（仮称）」を2027年秋に開業する。九州に初進出となる。建物は地上11階建て。えがおのグループ会社から賃借した。客室は140室を設置する。最上階11階に大浴場・露天風呂・サウナ・湯上り処を、1階に宿泊者専用の朝食ラウンジを完備する。アクセスは、熊本市電辛島町停留場から徒歩約4分。熊本最大の繁華街、下通エリアに位置し、熊本桜町バスターミナルにも近接している。