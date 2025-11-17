Osaka Metroと近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、南海電気鉄道、阪急電鉄、奈良交通、和歌山バス、JR西日本は、「ONE KANSAI QR乗車券」を発売している。8社連携としては初の共通QR乗車券で、各社の鉄道・バスが自由周遊区間内で乗り放題となる全4種を用意する。利用期間は11月1日から2026年3月31日（大阪版のみ5月31日）まで。自由周遊区間内で「KANSAI MaaS」のチケット画面に表示したQRコードをQR対応改札機にかざして乗車できる。奈