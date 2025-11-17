お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が16日、自身のインスタグラムを更新し、妻でタレントの藤本美貴とのLINEでのやりとりで、いまだに自分の写真を送り合っていることを明かした。藤本美貴と庄司智春庄司は、藤本が「今日は、何時もどり？」というコメントとともに自分の写真を送ったLINEの画面と、自身が自分の写真を送った画面を投稿。「#俺のオンナ未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思うけど私は貰う