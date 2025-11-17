今季沢村賞を獲得した伊藤とも息の合ったバッテリーだった伏見（C）産経新聞社11月14日に阪神・島本浩也との交換トレードが発表された日本ハム・伏見寅威が16日、自身のインスタグラムで、ファンへの感謝の思いを明かした。 【関連記事】「まさかFAで来た選手を出すとは想像がつかなかった」オフのトレード第1弾、阪神・日本ハムの驚愕トレードを球界OBが考察「伏見がいらないかというと、大丈夫？という気はする」オリックス