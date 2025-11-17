日本ハムはこのほど、ウシの腱を原料にした膝前十字靭帯再建用「組織再生型靭帯デバイス」の開発を進めるスタートアップCoreTissue BioEngineering(株)(横浜市鶴見区、以下、CTBE社)と出資契約を締結した、と発表した。畜産資源の高度活用によるスポーツ医療領域の課題解決を支援するとともに、ヘルスケア･医療領域の発展に貢献していく。膝前十字靭帯断裂は、スポーツ中に膝が強くねじれることで生じる靭帯の損傷。受傷時には激し