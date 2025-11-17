湖池屋は11月6日、じゃがいもの新品種「ゆめいころ」を使ったポテトチップス「ゆめいころ ポテトチップス オホーツクの塩」「同 たまねぎコンソメ」の2品を湖池屋オンラインショップで発売した。10,000セット限定(予定)。「ゆめいころ」は、北海道北見地区で育てられた男爵薯のおいしさを引き継ぐ新品種。男爵薯よりもでんぷん価が高く、しっとりとした食感、あっさりとした風味を特徴とする。2021年に北海道優良品種として認定さ