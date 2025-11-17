第３０回東京スポーツ杯２歳ステークス・Ｇ２は１１月２４日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。ダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は毎年、素質馬が集う６月最初の週の東京開催の新馬戦の勝ち馬。スタートを決めてスピードの違いでハナに立つと、平均ラップを刻んで楽々と押し切った。その後は夏場に成長を促して、満を持しての秋初戦。１９年のコントレイル、２１年のイクイノックス