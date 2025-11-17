巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。郡拓也捕手は８８０万円から４０万円減の８４０万円でサインした。捕手登録ながら内、外野全てのポジションを守れる超ユーティリティー。２軍では８４試合で打率２割１分１厘、１本塁打。１軍では代打と左翼の守備で２試合の計３試合出場で２打数無安打だった。自主トレは「剛さんのところに参加させていただこうと思います」と日本ハムからＦＡ宣言して