女優の北川景子（39）が16日放送の日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）に出演した。今回は北川、アンタッチャブル山崎弘也、オードリー春日俊彰の3チームに分かれて対決企画を実施。まずは、サイズ感覚が問われる番組の名物ゲーム「サイズの晩餐（ばんさん）」を行うことに。サイズ感覚に自信はあるかという質問に、北川は「あんまりない」と即答。サイズを測らず家具などを購入することがあり「ハマるんじゃない