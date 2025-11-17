俳優の藤木直人（53）が、16日に配信されたABEMA「MISS KING/ミス・キング最終回直前スペシャルトーク」に出演。毎年の正月の過ごし方を明かした。年末年始の過ごし方について聞かれた藤木は「やっぱり仕事ですかね〜」と告白。共演者から「さすが！」などの声が上がったが、「スポーツのラジオをやってるんで、正月の三が日ってめちゃくちゃ忙しい」と明かした。そして「元日はニューイヤー駅伝があって、2日3日は箱根駅