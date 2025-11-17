俳優のイ・ソジン、ユン・チャニョンが出演する韓国ドラマ『ヤクザの俺が高校生になった』（全8話）が、きょう17日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。【動画】『ヤクザの俺が高校生になった』予告動画同作の原作は人気WEB小説で、高校生の体に憑依したヤクザと同級生が織りなすヒューマンファンタジー。『イ・サン』をはじめとしたドラマや『三食ごはん』『ユン食堂』などのバラエティまでマルチに活躍するイ・ソジ