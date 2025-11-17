聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まった。ハンドボールは男子の１次リーグが始まり、デフ初出場となる日本はＡ組の初戦でトルコに２１―３０で敗れた。日本は１７日にブラジルと、１９日にドイツと対戦する。選手発掘し結成チーム一歩刻むハンドボールの男子日本代表は昨夏から本格的に活動を始め、国際試合は今大会が初めて。一方のトルコ