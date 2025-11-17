今年7月から9月までのGDP＝国内総生産は、年率換算で実質マイナス1.8%と、6期ぶりのマイナス成長となりました。物価高が長引く日本経済に“トランプ関税”が追い打ちをかけた形です。今年7月から9月までのGDPは、前の3か月と比べて年率換算1.8%のマイナスで、6四半期ぶりのマイナス成長となりました。特に、トランプ関税でアメリカ向けの自動車の輸出は大幅に落ち込み、GDPの「輸出」は1.2%のマイナスでした。さらに、国内ではコメ