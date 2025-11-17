ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）がInstagramを更新。次女が七五三を迎えたことを報告し、幸せあふれる家族ショットを披露した。【映像】父・矢沢永吉と孫が遊ぶ貴重な姿＆七五三での家族ショット2017年、元「ギターウルフ」のユージと結婚し、4歳と3歳の女の子を育てている洋子。Instagramでは、父が出演するロックフェスに行った時の家族ショットや