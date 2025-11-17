今季最強の寒気の影響で、北日本を中心に「冬の嵐」となりそうです。この寒さは19日まで続き、大雪などに警戒が必要です。強烈な寒気が流れ込んだ影響と大気の状態が非常に不安定となったため、北日本の日本海側を中心に局地的に強い雨や雷雨となっています。このあと夕方から日本海側では雪が強まり、18日にかけて北海道では最大瞬間風速30メートルから35メートルと台風並みの暴風も予想されていて、ホワイトアウトにも警戒が必要