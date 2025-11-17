きのう、東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件で、男が事件のおよそ1時間前から現場周辺を自転車や徒歩で徘徊していたことがわかりました。【写真を見る】東京・赤坂女性刺傷事件逃げた男は事件発生の約1時間前から現場周辺を自転車や徒歩で徘徊か男は逃走中警視庁この事件はきのう午前10時半ごろ、港区赤坂のビルの地下1階にあるライブハウスの前で、イベントに出演予定だった40代の女