ガールズグループaespa（エスパ）のメンバー、ウィンターが体調不良によりツアー公演を欠席した。【写真】ウィンター、“ランジェリー風”衣装所属事務所SMエンターテインメントは11月16日、「ウィンターは前日の公演後に病院を訪れ、風邪およびインフルエンザ疑いの症状との診断を受けた」と明らかにした。ウィンターが所属するaespaは同日、タイ・バンコクのインパクト・アリーナで開催される「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : ae