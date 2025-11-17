JYPエンターテインメントの設立者であるパク・ジニョン（J.Y.Park）が、Stray Kidsに約1000万円相当の“金の記念盾”をプレゼントしたという事実が明らかになり、大きな話題を呼んでいる。【写真】王子様降臨…フィリックス、圧巻美貌Stray Kidsは、公式SNSに「PDさんありがとうございますぅぅぅぅぅ」とコメントし、パク・ジニョンから贈られた純金の盾を手に笑顔を浮かべた写真を公開した。この“金の記念盾”は、彼らの4thフル