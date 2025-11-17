韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年11月17日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、来季のチーム構想から外れる可能性に言及した。「ドノバンは打撃面でも先発級のパフォーマンスを発揮」同メディアは、米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）が報じた記事に反応した。「ドジャース・ウェイ」は16日（日本時間）、ドジャースが今オフ、セ