東映アニメーション株式会社は、東京駅一番街1階に「DRAGON BALL STORE TOKYO」を2025年11月14日にオープンした。『DRAGON BALL』1巻表紙イラストを新規に描き起こし漫画『DRAGON BALL』は鳥山明さんによって「週刊少年ジャンプ(集英社)」で約10年6カ月にわたって連載され、コミックスは全世界の累計発行部数が2億6000万部を超えた大人気漫画。テレビアニメシリーズはもちろん、映画、ゲーム、玩具などさまざまなメディアミックス