火事があった現場岡山・南区西七区 17日未明、岡山市南区で木造の住宅が全焼し、この家に住む高齢の女性がやけどをしました。 17日午前2時ごろ、岡山市南区西七区で「住宅が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防が約1時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、同じ敷地の倉庫の一部も焼けました。 警察によりますと、全焼した住宅には75歳の女性が1人で暮らしていま