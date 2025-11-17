藍住町で11月16日、「社会福祉」をテーマとしたイベントが行われました。このイベントは、「福祉」について理解を深めてもらおうと、県老人福祉施設協議会などが、ゆめタウン徳島で開きました。ステージでは、お笑いコンビ「デニス」と、若手の介護職員によるトークショーが行われ、介護のやりがいや大変さについて語りました。このほか、会場には点字の名刺を作る体験や、高齢や障がいで外出できない人の