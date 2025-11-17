沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会に認定された古謝（こじゃ）景春市長（７０）が市議会に辞職届を提出したことが１７日、市への取材でわかった。市などによると、辞職届は１６日付で、副市長を通じて提出された。市議会では１７日、辞職届の取り扱いを協議する。古謝氏に対する不信任決議案が９月に初めて可決されたことを受け、古謝氏は１０月に市議会を解散。今月９日の市議選では、読売新聞などが共同