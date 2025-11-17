東京証券取引所週明け17日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。日中関係の悪化でインバウンド（訪日客）需要が落ち込むとの懸念から、関連銘柄が売られ相場を押し下げた。下げ幅は一時500円を超え、心理的な節目の5万円を割り込んだ。午前終値は前週末終値比365円00銭安の5万0011円53銭。東証株価指数（TOPIX）は27.20ポイント安の3332.61。中国政府が日本訪問を控えるよう注意喚起したことを受け、訪日