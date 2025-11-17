台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡る日中の応酬が続く中、事態収拾の糸口を探るため、外務省の金井アジア大洋州局長が中国へ出発しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・村上真理子記者が中継でお伝えします。外務省幹部は17日朝、日中関係の現状について、「話し合いは続けているが、中国側のボルテージが上がってきている。時間がかかるだろう」と懸念を示しました。外務省の金井正彰アジア大洋州局長は17日、中国に