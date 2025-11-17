大東建託は、三重県居住の20歳以上の男女1万2184人を対象に「街の幸福度（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜三重県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年（一部2019年・2020年を累積）をもとに集計しています。本記事では、三重県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：多気郡多気町／評点68.4／