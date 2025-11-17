占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）じっくり運。時間をかけるほど、成果が。穏やかな流れへ。あなたを追い立てていたものが消えて、久しぶりにいつも通りの暮らしが戻ってきそう。おうちで過ごす時間を大事にして、自分のペースを取り戻して。仕事も邪魔が入らずに、集中できそう。時間がある時にし