株式会社リクルート（東京都千代田）の美容に関する調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』は、このほど「薄毛に関する意識調査2025」を実施しました。同調査によると、薄毛対策にかける1カ月あたりの平均金額は、男性が「4168円」、女性が「3472円」となり、特に女性が対策にかける金額が大きく上昇していることがわかりました。【グラフ】薄毛対策にかける1カ月あたりの金額は？…年々増えてる調査は、現在薄毛の