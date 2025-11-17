子どもたちが警察の仕事を体験するイベントが15日、三重県総合文化センターで開かれました。「みえパト☆フェス」は、子どもたちに警察の仕事を知ってもらい、身近に感じてもらおうと三重県警察が開いたものです。会場には、高速道路での取り締まりに活用されるパトカー仕様の高級スポーツカーのほか、DJポリスが乗る現場指揮官車などの警察車両が展示され、子どもたちは車に乗り込むなどして警察官の気分を味わっていました。パト