占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）質素倹約。地味スタイルで。脱力モード。頑張りたいけれど、パワーが湧いてこないかも。周りの活躍が眩しく見えて、自己嫌悪に駆られてしまいそう。でも、ネガティブになってしまうのは、もったいないみたい。今は、「休め」のサインというだけ。誰かが脚光を浴びている