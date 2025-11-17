占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）視界がクリア。やるべきことから片付けて。迷いが晴れて、すっきりと過ごせそう。振り返ってみると、なぜ、モヤモヤ、クヨクヨしていたのか分からないほど、気分が変わるでしょう。フットワークも軽くなって、たまっていた課題もあっさりと片付きそう。この機に、年末